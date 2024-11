Skocznia narciarska w Szczecinie. Będzie też Adam Małysz

Fot. pixabay.com / Wokandapix (CC0 domena publiczna)

Atrakcja wysokich lotów. Skocznia narciarska stanie w niedzielę w Szczecinie - na miejscu będzie też Adam Małysz.

- To wszystko na Łasztowni, wśród Dźwigozaurów w ramach "Akademii lotnika" - zaprasza były skoczek narciarski, a obecnie ekspert mediów w tej dziedzinie sportu, Jakub Kot - koordynator projektu. - Widzimy się już w niedzielę od godziny 10 pod Dźwigozaurami. "Akademia Lotnika" jest to projekt promujący skoki narciarskie. Szukamy młodych talentów po całej Polsce. Teraz czas na Szczecin. Będzie fajna zabawa. Mam zapewnienie, że na imprezie pojawi się prezes Polskiego Związku Narciarskiego pan Adam Małysz, będzie także minister sportu Sławomir Nitras, więc myślę, że na pewno warto przyjść. Wisienką na torcie tego wydarzenia jest mobilna skocznia, na której można oddać najprawdziwszy skok narciarski.



Życzymy tych zakończonych lądowaniem z telemarkiem. Wstęp jest bezpłatny.



Impreza trwa od 10 do godziny 16:30 dla grup szkolnych i osób, które wcześniej się zapisały. Od godziny 16:30 każdy będzie mógł spróbować swoich sił.