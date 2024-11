Co dla nas znaczy niepodległość? [WIDEO, ZDJĘCIA]

Mija 106 lat, od kiedy Polska odzyskała wolność. Przed nami obchody, a my sprawdziliśmy, co znaczy niepodległość dla szczecinian i jak mogą ją świętować.

Dla mieszkańców regionu niepodległość to przede wszystkim wolność.- Wolność o którą musimy cały czas tak naprawdę walczyć. - Niezależność, wolność, swoboda, radość. To jest chyba jest podstawą naszej państwowości, naszej narodowości. To nas jakoś identyfikuje. - Nikt nam nie mówi co mamy robić. Możemy sami decydować o swoim losie i nie mamy pewnych ograniczeń - mówią szczecinianie.Niepodległość mogą celebrować między innymi na Marszu Niepodległości, który wyruszy z placu Solidarności bądź na pikniku na Wałach Chrobrego - oba wydarzenia startują w południe.Dla aktywnych, o godzinie 11 z ulicy Szczerbcowej wyruszy niepodległościowy rajd rowerowy, a o godz. 15 z Łasztowni wystartuje Bieg Niepodległości.W Muzeum Narodowym Centrum Dialogu Przełomy zwiedzanie, warsztaty dla najmłodszych oraz rekonstruktorzy w strojach retro.