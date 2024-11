Prof. Kołodziejek: Kobiety mają prawo do własnych nazw

Prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, językoznawczyni. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Gościni to językowa forma jeszcze z XIX wieku, a wielu damskich określeń można szukać nawet w Biblii - tak o feminatywach mówiła dzisiejsza gościni "Rozmów pod Krawatem", językoznawczyni profesorka Ewa Kołodziejek z Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Szczecińskiego.

Pani profesor Ewa Kołodziejek mówiła, że feminatywy od zawsze były w języku polskim.



- Gościni jest w słownikach języka polskiego od XIX wieku. W Biblii mamy prorokinię Annę. Mamy feminatywy zaświadczone w zasobach polszczyzny. Kobiety są bardzo aktywne i one mają prawo do własnych nazw - powiedziała prof. Ewa Kołodziejek.



Z członkinią Rady Języka Polskiego rozmawialiśmy także o zmianach w ortografii, jakie zaczną obowiązywać z początkiem 2026 roku. Zmian jest 11, jedna z nich dotyczy pisowni wielką literą mieszkańców poszczególnych miejscowości np. Szczecinianin.



- A dlaczego nie? Wszystkie nazwy mieszkańców piszemy od wielkiej litery? Ziemianin, Europejczyk, Zachodniopomorzanin, a szczecinianin - małą? Została ujednolicona ta zasada, po prostu - tłumaczy prof. Kołodziejek.



Zapytaliśmy profesorkę Ewę Kołodziejek także o to, czy przeklina? Co się z nią dzieje, kiedy słyszy "przyszłem wziąść", zamiast "przyszedłem wziąć"? Rozmawialiśmy także o czystości języka polskiego... że czegoś takiego nie ma.