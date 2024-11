Z-ca prezydenta Szczecina: tramwaje po ul. Kolumba pojadą jeszcze w tym roku

Do końca roku tramwaje wrócą na ul. Kolumba - deklaruje zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji. Michał Przepiera zastrzegł, że nie chce być jednak kategoryczny.

Nadal możliwe są niewielkie przesunięcia tego terminu, ale najwyżej o kilka dni. Chodzi przede wszystkim o dokładne wykonanie prac - podkreślał Przepiera w "Rozmowie pod krawatem".- Tydzień w lewo czy w prawo nie ma znaczenia z punktu widzenia, żeby ta praca była już rzetelnie wykonana. Tu nie chodzi też o to, żeby tworzyć takie sztuczne ciśnienie. Potem ta inwestycja ma służyć nam wiele lat i nie będziemy do końca już pamiętać, czy ona była otworzona w terminie X, X minus ile, Y czy X plus Z - mówił zastępca prezydenta Szczecina do spraw inwestycji.Remont na ulicy Kolumba trwa już trzy lata, pierwotnie miał zakończyć się rok temu. Według ostatnich zapowiedzi, prace potrwają prawdopodobnie do lipca.