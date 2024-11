Żeglarze podsumowali sezon

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

To był intensywny czas dla żeglarzy. Nasz region zorganizował kilkadziesiąt imprez regatowych.

Między innymi były to trzy duże jubileusze sztandarowych imprez oraz finał The Tall Ships Races.



Podczas minionego weekendu, w Morskim Centrum Nauki, wręczono nagrody dla zwycięzców "Międzynarodowych Regat o Puchar Gryfa Pomorskiego" i "Bałtyckich Regat o Puchar Poloneza Samotnych Żeglarzy".



Był też czas na podsumowania, mówi prezes Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarzy - Marcin Raubo: - To był intensywny sezon. 60., etapowe regaty turystyczne, duży jubileusz ze znakomitą frekwencją, na miejscu było prawie 80 jachtów. Do tego był też finał The Tall Ships Races w środku sezonu. Mam nadzieję, że żeglarze oceniają to pozytywnie...



Przed żeglarzami - już za tydzień - wybory do zarządu Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego oraz planowanie kolejnego sezonu.