Dzień Pracownika Socjalnego [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Maciej Papke [Radio Szczecin]

Z okazji obchodów "Dnia Pracownika Socjalnego" prawie 300 pracowników zachodniopomorskich Ośrodków Pomocy Społecznej spotkało się w szczecińskim Teatrze Polskim.

Podziękowania za zaangażowanie i ciężką pracę złożyli wojewoda Adam Rudawski i marszałek Województwa Olgierd Geblewicz.



- Na co dzień spotykamy się z osobami, które wymagają pomocy. Są to osoby bezrobotne, uzależnione, niepełnosprawne... Większość z pracowników jest w stanie pomagać takim osobom - opowiada Aneta Rosiak, pracownik socjalny w Centrum Usług Socjalnych w Koszalinie.



- To jest święto osób, które traktują swoją pracę trochę inaczej; muszą zaangażować się w problemy innych. I to jest wyjątkowe w pracy pracownika socjalnego, że poza swoimi problemami rodzinnymi i życiowymi musi zajmować się trudnymi sprawami innych ludzi - podkreślił wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.



21 listopada został ustanowiony Dniem Pracownika Socjalnego zapisem ustawy o pomocy społecznej z 1990 r.