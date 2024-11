Ryzykowna inwestycja w kryptowaluty. Stracił 60 tysięcy złotych

Mieszkaniec Kołobrzegu stracił 60 tysięcy złotych inwestując w fałszywe kryptowaluty. To jedna z metod wyłudzania pieniędzy.

***



Oszuści kontaktują się przez media społecznościowe, oferując szybki zysk w obrocie kryptowalutami.Następnie proszą o zainstalowanie złośliwego oprogramowania, które przechwytuje hasła i loginy do kont bankowych.Policja przypomina, by nie instalować podejrzanych aplikacji i nie wchodzić w linki nieznanego pochodzenia.Policjanci ostrzegają i apelują o zachowanie rozsądku przy transakcjach internetowych. Jeśli telefonicznie skontaktuje się z Tobą ktoś, kto:• chce szybko uzyskać Twoje dane,• oferuje Ci możliwość uzyskania szybkich i wysokich zysków dzięki inwestycji w kryptowaluty,• chce zainstalować na Twoim komputerze program do zdalnego sterowania.Zastanów się przez chwilę! Skontaktuj się w tej sprawie z kimś bliskim, znajomym, zachowaj ostrożność i nie daj się skusić atrakcyjną ofertą! Jeżeli podejrzewasz, że padłeś ofiarą oszustwa, skontaktuj się ze swoim bankiem oraz zawiadom policję.Pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w żaden sposób nie uczestniczą w transakcjach, które są związane z kryptowalutami.Tym samym, powoływanie się na jakikolwiek udział Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego lub osób upoważnionych przez organ nadzoru w transakcjach nabycia, lub zbycia kryptowalut, nie ma żadnych podstaw i jest jednym z elementów, który przestępcy wykorzystują w celu zdobycia naszego zaufania i w konsekwencji przeprowadzenia czynności oszukańczej i pozyskania naszych środków.