Geblewicz: Rafał Trzaskowski daje większe szanse na wygraną w wyborach prezydenckich

Rafał Trzaskowski powinien być kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Polski. Szef Platformy Obywatelskiej w regionie Olgierd Geblewicz ogłosił na naszej antenie, kogo popiera w prawyborach.

Kontrkandydatem Trzaskowskiego jest Radosław Sikorski. Dużym atutem obecnego prezydenta Warszawy jest to, że potrafi zachęcić wyborców do pójścia do urn. A to może być kluczem do zwycięstwa - przekonywał Geblewicz w "Rozmowie pod krawatem".- W drugiej turze będzie decydowała przede wszystkim mobilizacja swojego elektoratu i Rafał Trzaskowski wie, jak to robić. Dlatego też mówię tak z przyczyn stricte politycznych, że Rafał Trzaskowski po prostu daje większe szanse na wygraną - mówi marszałek województwa zachodniopomorskiego.Prawybory, które zdecydują kogo Koalicja Obywatelska wystawi w wyścigu do prezydenckiego fotela, odbędą się w piątek.Całą rozmowę można wysłuchać i obejrzeć na naszej stronie internetowej i radiowym Facebooku. Powtórka na antenie o północy.