Giełda Pracy na uniwerku

Fot. Weronika Łyczywek [Radio Szczecin/Archiwum]

Uniwersytet Szczeciński organizuje we wtorek Giełdę Pracy.

To wydarzenie skierowane do studentów, absolwentów oraz osób poszukujących pracy.



Impreza rozpocznie się o 9.30 na Wydziale Nauk Społecznych, przy ul. Krakowskiej. W ramach Giełdy odbędą się warsztaty "Tych błędów nie popełniaj… czyli idealne CV" oraz "Pierwsza rozmowa, pierwszy Sukces! Czyli jak przygotować się do rozmowy rekrutacyjnej".



Między 10 a 14 zaprezentują się pracodawcy.