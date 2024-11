Policja kontroluje "L-ki" w Koszalinie

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Koszalińscy policjanci skontrolowali pojazdy nauki jazdy. Sprawdzany był stan techniczny samochodów, trzeźwość kursantów i instruktorów oraz wyposażenie.

Dwóch instruktorów wróci do domu z mandatami karnymi. Za co? To wyjaśnia aspirant Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.



- Każdy instruktor jest zobowiązany w momencie, kiedy kursant znajduje się w pojeździe umieszczenia na dachu pojazdu tablicy z literą L. Jest to informacja dla innych kierujących, że tym pojazdem porusza się kursant. Instruktor ma obowiązek zdemontowania tej tablicy, kiedy sam porusza się pojazdem i za to między innymi policjanci nałożyli mandat karny w wysokości 300 zł na instruktora - tłumaczy Sreberska.



Policjantom podczas kontroli towarzyszyli pracownicy Urzędu Miasta w Koszalinie, którzy sprawdzali jakość świadczonych w mieście usług nauki jazdy.



Policjanci na ulicach Koszalina skontrolowali dziś 15 „Elek".