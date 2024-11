Nowy defibrylator w Nowogardzie

Zakup defibrylatora sfinansowała jedna z firm, które w sierpniu wzięły udział w sztafecie pierwszej pomocy w Goleniowie. źródło: https://nowogard.pl/

Urządzenie do ratowania życia zawisło na ścianie I Liceum Ogólnokształcącego.

Zostało umieszczone na zewnętrznej ścianie małej sali gimnastycznej od strony promenady tak, aby był do niego łatwy dostęp.



Urządzenie pozwala na ratowanie osób, u których doszło do zatrzymania krążenia. Szanse na przeżycie zwiększają się wówczas o 50 do 70 proc.



Do użycia defibrylatora nie potrzeba szkoleń - urządzenie przez komunikaty głosowe instruuje osobę udzielającą pomocy.