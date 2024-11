RSnW: odpolitycznienie spółek Skarbu Państwa

O projekcie odpolitycznienia spółek Skarbu Państwa dyskutowali goście audycji ''Radio Szczecin na Wieczór''.

Koncepcja Polski 2050 została przyjęta przez sejmową podkomisję. Teraz pracować nad nim będą połączone komisje gospodarki oraz aktywów państwowych.Jak mówi Rafał Komarewicz, poseł Polska 2050 i szef podkomisji ds. odpollitycznienia spółek Skarbu Państwa, projekt składa się z kilku części.- Pierwsza rzecz to sprawa tzw. Komitetu Dobrego Zarządzania; to jest to, o czym wielokrotnie mówił marszałek Szymon Hołownia. Jest to komitet, w skład którego wejdą osoby nominowane przez akademickie środowiska pracodawców i pracowników - mówił Komarewicz.Artur Nycz, radny województwa, wiceprzewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego mówił, że trudno jest przyjąć jednoznaczna standardy przy wyborze na stanowisko.- Trzeba znaleźć jakiś mądry balans pomiędzy uznaniem kogoś za osobę polityczną i oddzielić to od tego, czy ktoś posiada do tego właściwe kompetencje, czy nie - argumentował.Marcin Bedka, szef Konfederacji na Pomorzu Zachodnim nie widzi różnicy pomiędzy działaniami Prawa i Sprawiedliwości a obecnej koalicji.- Musimy wziąć pod uwagę, że my widzimy to z poziomu ośmiu lat rządzenia. My oceniamy to, co było po ośmiu latach, a teraz - de facto - mamy rok. Najbardziej widoczną rzeczą jest to, że teraz dzieje się to jakby odrobinę szybciej - przyznał Bedka.Na podkomisji, oprócz Polski 2050, projekt poparli posłowie Lewicy i Konfederacji. Przeciw były kluby Koalicji Obywatelskiej i PSL.