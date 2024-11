Pierwszy śnieg i kolejki w warsztatach do wymiany opon [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Padający śnieg i niska temperatura - te dwa czynniki sprawiają, że przed warsztatami i zakładami wulkanizacyjnymi ustawiają się kolejki.

Pogoda wymusza na kierowcach, aby letnie opony schować na pół roku do garażu, a na felgi założyć już te przeznaczone na zimę. W tym roku zima jeszcze nie zaskoczyła szczecińskich kierujących, ale ci już skierowali się do mechaników.



- Jak spadnie temperatura poniżej 5 stopni, to powinno się już koniecznie po prostu wymienić. To dla bezpieczeństwa przede wszystkim. Ja jeżdżę bardzo dużo i u mnie to po prostu jest taki wymóg i przymus. Dopiero śnieg spadł, więc chyba wcześnie. Wystarczająco odpowiednio - mówią klienci warsztatu.



- Ręce pełne roboty. Ludzie wymieniają w tym roku wyjątkowo zapobiegawczo. Zanim pierwsze śniegi spadły już mieliśmy kolejki pełne klientów. Na dwóch stanowiskach wymieniamy opony, praktycznie co pół godziny jeden samochód. Wychodzi, że te 32 samochody w osiem godzin zrobimy. Dodatkowo wiadomo, ktoś przyjedzie z problemem, np. uciekające powietrze. To też staramy się takiego klienta zawsze obsłużyć, żeby nie miał problemu, nie został, jak to mówią, na lodzie - mówi Bartłomiej Kaznowski, pracownik warsztatu.



Jazda na letnich oponach zimą może być niebezpieczna. Ze względu na skład jej mieszanki opona w niskich temperaturach twardnieje i jest mniej przyczepna. Zimówki powinniśmy założyć w naszych samochodach, kiedy temperatura spada poniżej 7-8 stopni.