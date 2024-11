Policyjny pościg za nastolatkiem

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Policyjnym pościgiem zakończyło się zatrzymanie 16-latka, który uciekał motorowerem przed łobeską drogówką.

Do zdarzenia doszło na ulicy Bema w Łobzie. Mieszkaniec gminy nie zareagował na sygnały policjantów i nie zatrzymał się do rutynowej kontroli. Okazało się, że 16-latek nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem. Ponadto motorower nie miał aktualnych badań technicznych i ubezpieczenia. Nastolatek został już przekazany opiekunowi prawnemu. Za swój wybryk odpowie przed sądem dla nieletnich.