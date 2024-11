Nie chcą koło domów dużego sklepu, tylko zieleni [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Michał Przepiera. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Dąbia zdominowały pierwszą część dzisiejszej Sesji Rady Miasta Szczecin.

Chodzi o wniosek mieszkańców okolic ulicy Chorwackiej, którzy chcą zachowania tak zwanych terenów zielonych. Podpisało się pod nim 300 osób - mówi mieszkaniec Dąbia Piotr Meller.



- Dodarliśmy do planów, na których był już naniesiony duży sklep wielkopowierzchniowy, jednej ze znanych sieci. Był on zaplanowany w bliskiej odległości od naszych działek. Dosłownie 15 metrów od naszych domów, mógł wyrosnąć potężny sklep z parkingiem... - podkreśla Meller.



Przed mieszkańcami teraz ważny okres składania wniosków do planu - mówi radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz: - Zachęcam wszystkich mieszkańców Dąbia czy Szczecina, aby składali te wnioski do planu. Tam była między innymi mowa o 10 proc. wskaźniku zabudowy, więc wszystko to możemy złożyć. W toku prac, razem z urzędnikami z biura planowania przestrzennego, będziemy pracować nad tym, aby osiągnąć jak najlepszy kompromis dla mieszkańców.



Uchwała została przyjęta. Procedura zmian w planie zagospodarowania przestrzennego Dąbia potrwa co najmniej rok. Sesja Rady Miasta Szczecin trwa.

Chodzi o wniosek mieszkańców okolic ulicy Chorwackiej, którzy chcą zachowania tak zwanych terenów zielonych. Podpisało się pod nim 300 osób - mówi mieszkaniec Dąbia Piotr Meller. Przed mieszkańcami teraz ważny okres składania wniosków do planu - mówi radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.