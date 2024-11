Pomorze Zachodnie ważnym ośrodkiem transformacji energetycznej [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Pomorze Zachodnie jest kluczowe w transformacji energetycznej - zapewnia prof. Jerzy Buzek.

Były premier i wieloletni eurodeputowany jest gościem konferencji H2Szczecin na temat wykorzystania wodoru.



Jak wskazują eksperci rynku odnawialnych źródeł energii, wodór i energia wiatrowa mogą być motorem napędowym dla ekonomii regionu.



W tym wszystkim należy jednak pamiętać o bezpieczeństwie energetycznym - mówi prof. Buzek i dodaje, że odpowiednie dokumenty w tej sprawie leżą już na stole w Ministerstwie Obrony Narodowej.



- Rola Zachodniopomorskiego ma być nadrzędna - podkreśla były premier: - Pan premier Kosiniak-Kamysz za nią odpowiada, w ministerstwie obrony narodowej jest dzisiaj opracowany europejski program, który włączamy do naszej prezydencji, dotyczącej bezpieczeństwa Bałtyku szeroko rozumianego.



OZE to szansa, by województwo zachodniopomorskie - pod względem przemysłowym - stało się podobnie silne, jak Śląsk - tłumaczy prezeska spółki CSL Laura Hołowacz: - Jest i w magazynach, trochę w portach przeładunkowych, są lokomotywy wodorowe. W przypadku paliw zależymy od siebie, w tym sensie, że nie grozi nam zatrzymanie dostaw.



Zachodniopomorskie produkuje tyle energii odnawialnej, ile samo zużywa. To daje regionowi pierwsze miejsce w kraju pod względem produkcji energii z OZE.