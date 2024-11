Wybrał się po różę, a po drodze dźgnął nożem przechodnia

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Romantyczną wyprawę po różę dla swojej wybranki, zakończył serią przestępstw.

33-latek ze Szczecina podczas "spaceru" do kwiaciarni ranił przypadkowego przechodnia nożem i chciał, aby mężczyzna oddał mu swoją kurtkę. Potem - jakby nigdy nic - wrócił do domu, niosąc różę dla swojej żony. Ale tu zastał niespodziankę - na miejscu czekali na niego policjanci.



Mężczyzna miał przy sobie 220 gramów substancji odurzających. 33-latek był wcześniej wielokrotnie notowany za inne przestępstwa. Usłyszał zarzuty i trafił do aresztu na trzy miesiące.