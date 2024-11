Zderzenie w Świnoujściu, dachowanie na DK20

Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Dwa samochody osobowe zderzyły się na ulicy Wolińskiej. Jedna osoba została poszkodowana.

Według informacji świnoujskiej policji, jedna osoba trafiła do szpitala. Na miejscu należy spodziewać się utrudnień.



Z kolei na Drodze Krajowej nr 20 w miejscowości Sitno w powiecie szczecineckim było dachowanie, w którym poszkodowane zostały trzy osoby. Jak podaje szczecinecka policja, młody kierowca nie zachował szczególnej ostrożności, na łuku drogi wypadł z jezdni i wpadł do rowu.



Trzy osoby trafiły do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, ruch w tym miejscu odbywa się wahadłowo.