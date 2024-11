Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu upamiętnia swojego współzałożyciela

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

To wystawa poświęcona historykowi i współzałożycielowi kołobrzeskiego Muzeum Oręża Polskiego. Dr Hieronim Kroczyński zmarł we wtorek. Instytucja, którą kierował przez wiele lat upamiętnia teraz jego dokonania.

Hieronim Kroczyński odszedł w wieku 90 lat. Historyk i muzealnik przez lata zajmował się badaniem i popularyzowaniem dziejów Kołobrzegu.



- Do jego największych osiągnięć należy jednak zaliczyć powstanie Muzeum Oręża Polskiego - mówi dr Robert Dziemba, autor wystawy wspomnieniowej, którą można już oglądać w muzeum. - Nie ma takiego pracownika Muzeum Oręża Polskiego, który byłby tak zasłużony dla rozwijania myśli związanej z budową i rozwojem muzeum kołobrzeskiego.



Starosta kołobrzeski Mirosław Tessikowski mówi, że w tym samym miejscu znajduje się księga kondolencyjna.



- Zachęcam tych wszystkich, którzy szanują postać Hieronima Kroczyńskiego, którzy doceniają jego wkład w historię Kołobrzegu do składania wpisów w księdze kondolencyjnej - podkreśla Tessikowski.



Wystawa wraz z księgą będzie otwarta do końca roku. Pogrzeb Hieronima Kroczyńskiego zaplanowano na sobotę na cmentarzu komunalnym w Kołobrzegu.