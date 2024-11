PiS: Strefa Czystego Transportu w Szczecinie to "kupowanie kota w worku"

Dariusz Smoliński. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Julia Szałabawka. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niemal co trzeci kierowca korzystający z ulic Szczecina nie będzie mógł wjechać do miejskiej Strefy Czystego Transportu.

To wstępna analiza - na podstawie obowiązujących norm emisyjnych. Przygotowali ją radni Prawa i Sprawiedliwości. Jak mówi radny Marek Duklanowski, takie obostrzenia obowiązują już w Warszawie.



- My nie wiemy, ile samochodów w ogóle może być dzisiaj pozbawionych możliwości wjazdu do tego jakiegoś tam centrum. Gdybyśmy przyjęli normy warszawskie, 31% samochodów nie wiedzie do tej strefy. W Szczecinie kupujemy dzisiaj kota w worku, czemu jesteśmy po prostu tutaj przeciwni - mówi Duklanowski.



Zdaniem radnego Macieja Kopcia na terenie miasta normy emisyjne powietrza nie są przekraczane. Stąd - w jego ocenie - nie ma obecnie potrzeby wprowadzania w Szczecinie Strefy Czystego Transportu.



- Nie ma żadnej przesłanki prawnej, żeby wprowadzać tę strefę. Czyli Szczecin jest miastem, które jest daleko od tych norm, które dotyczą zanieczyszczenia środowiska. My chcemy po prostu w Szczecinie normalności, poszanowania praw obywatelskich - mówi Kopeć.



W ocenie radnych Prawa i Sprawiedliwości miejska Strefa Czystego Transportu docelowo - jak to określili - "rozleje się na cały Szczecin".

