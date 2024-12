Okręty NATO zacumowały przy Wałach Chrobrego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Trzy okręty NATO można oglądać u stóp Wałów Chrobrego w Szczecinie. Jednostki pozostaną w mieście do poniedziałku.

Wizyta zespołu SNMCMG-1 (Standing NATO Mine Countermeasures Group 1) jest związana z działaniami prowadzonymi w ostatnim czasie na Bałtyku - poinformował szczeciński magistrat.



Do Szczecina wpłynęły trzy okręty będące częścią całego SNMCMG-1: niemiecki okręt dowodzenia zespołem FGS Werra oraz dwa niszczyciele min z Litwy LNS Skalvis i niemiecki FGS Weilheim.



Postój w Szczecinie to dla załóg okazja do uzupełnienia zapasów oraz przygotowania się do realizacji kolejnych zadań. "W trakcie swojej wizyty przedstawiciele grupy spotkają się m.in. z władzami Miasta oraz z dowódcą 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej" - przekazała rzeczniczka spółki Żegluga Szczecińska Celina Wołosz.



Głównym zadaniem okrętów Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO SNMCMG1 jest zapewnienie bezpieczeństwa żeglugi na morskich szlakach komunikacyjnych przez poszukiwanie, wykrywanie i niszczenie niebezpiecznych obiektów podwodnych stanowiących powojenne pozostałości.



Edycja tekstu: Elżbieta Bielecka