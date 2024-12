Dr Bulsa: Polska to chory kraj. Potrzebna jest reforma służby zdrowia

Polska to chory kraj - prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie krytykuje polski system zdrowotny.

Dr Michał Bulsa w "Rozmowie pod krawatem" wytykał poszczególnym rządom niechęć do reformy służby zdrowia. Politycy obawiają się ją przeprowadzić - z obawy o reakcje wyborców.- Organizacja będzie bardzo bolesna, bo trzeba będzie powiedzieć pacjentom to, czego nie lubią mówić politycy, czyli prawdę. Trzeba będzie powiedzieć, że do endokrynologa to tylko będziemy się dostawać jeżeli to będą pilne sprawy, a niedoczynność tarczycy, ta popularna choroba w społeczeństwie. Tak by można było wymieniać tych przykładów - mówi dr Michał Bulsa.W ubiegłym roku wydatki na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły ponad 241 miliardów złotych.