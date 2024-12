Budżet dla woj. zachodniopomorskiego na 2025 rok [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Radni Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego uchwalili budżet na 2025 rok. Zakończyła się ostatnia w tym roku sesja.

Najwięcej pieniędzy pójdzie m.in. na transport, modernizacje dróg w regionie i wsparcie jednostek ochrony zdrowia.



- Nasz budżet w tej chwili to jest 1 miliard 742 miliony złotych. Przede wszystkim dużo pieniędzy idzie na komunikację, transport, kulturę... Chyba nigdzie nie ma zmniejszonych finansów, tylko wszędzie są większe finanse przeznaczone na rozwój - zaznacza Teresa Kalina, przewodnicząca sejmiku.



Prawie 60 procent budżetu pójdzie na transport.



- Chcemy rozwijać Przewozy Regionalne. Nie tylko mamy najnowocześniejszą flotę pociągów w Polsce, ale chcemy dokupić nowocześniejsze. Też chcemy zwiększyć ilość połączeń. Bardzo wielu mieszkańców skarży się, że w niektórych godzinach nie ma pociągów, którymi mogą dojechać do pracy. Na pewno będzie więcej pociągów - zapowiedział Olgierd Geblewicz, marszałek województwa zachodniopomorskiego.



Rozpoczęliśmy też wielki projekt modernizacji dróg wojewódzkich.



- Co roku przeznaczamy bardzo duże pieniądze na remonty naszych dróg, ale chcemy teraz, w ciągu czterech lat, zmodernizować wszystkie drogi, które jeszcze nam zostały do zmodernizowania, a więc wielki projekt "Pomorze Zachodnie na Dobrej Drodze" to jest ćwierć miliarda złotych na rok przyszły - dodaje Geblewicz.



Część środków z budżetu przeznaczona jest na rozwój kultury i inwestycje w ochrone zdrowia.



W naszym województwie powstaną trzy nowe stacje pogotowia ratunkowego.



