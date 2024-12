Politycy KO pod bramą stoczniową w rocznicę stanu wojennego [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Uroczyste złożenie kwiatów pod tablicą "Ofiarom Grudnia 70" - tak politycy Koalicji Obywatelskiej z regionu upamiętnili rocznicę wybuchu stanu wojennego.

Przy bramie Stoczni Szczecińskiej obecny był m.in marszałek województwa - Olgierd Geblewicz. - Przypomnę, to tutaj od pierwszych godzin stanu wojennego, właśnie w Stoczni Szczecińskiej zawiązał się komitet strajkowy, komitet protestacyjny, na czele którego stał niedawno odeszły wielki bohater Andrzej Milczanowski - powiedział Geblewicz.



O podniosłości tamtych czasów przypominał wiceminister infrastruktury - Arkadiusz Marchewka. - Tutaj czcimy dzisiaj ofiary, które walczyły o wolność, które stały się ofiarami reżimu, który popełnił dużo zła. I my musimy o tym pamiętać - powiedział Marchewka.



13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o wprowadzeniu stanu wojennego na terenie całego kraju.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

