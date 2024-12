Pendolino wyruszyło ze Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]

Od dziś (15 grudnia) na trasie Szczecin-Warszawa kursuje więcej pociągów. Jednym z nich jest długo wyczekiwane przez mieszkańców Pendolino, które pokona tę trasę w 4 godziny i 18 minut.

Pierwsi pasażerowie porannego Pendolino byli pod wrażeniem nowej oferty przewoźnika.





- Piękny, czysty pociąg. Na razie pusty... Ale przede wszystkim: będziemy u celu bardzo szybko i na tym nam najbardziej zależy. - Często odwiedzam rodzinę i przyjaciół w Szczecinie i zawsze to trwa, trochę wstyd, że dopiero teraz, tyle lat po wojnie. Bardzo się cieszę. Będę historyczną postacią, warszawiakiem, który kocha Szczecin, cieszę się, że jestem jednym z pierwszych - mówili.







Piotr Malepszak, wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej nowy czas przejazdu określa mianem rewolucji.





- Jeśli weźmiemy pod uwagę to, co mieliśmy w 2015 roku, to były czasy przejazdu na poziomie pięciu godzin. Pendolino to jest element przyciągania nowych pasażerów do miejsc, gdzie w ostatnich latach znacząco ich ubyło - powiedział.





Arkadiusz Marchewka, sekretarz stanu w resorcie infrastruktury dementował natomiast opinie o Pendolino jako politycznym kaprysie.





- To nie kaprys, ale rozbudowa siatki połączeń najlepszych pociągów PKP Intercity o kolejne miasto wojewódzkie. To więcej pociągów do Warszawy, do Poznania, do Krakowa - wyliczał.





Na pokładzie znajdują się łącznie 402 miejsca.



Edycja tekstu: Jacek Rujna

Pociąg zatrzymuje się w Stargardzie, Krzyżu i Poznaniu. To nie koniec nowości. Więcej połączeń ze Szczecina jest też od dziś do Poznania i Krakowa.Zmiany w rozkładach wprowadziło również Polregio. Wprowadzony został cykliczny rozkład jazdy na trasie Szczecin-Gryfino oraz połączenie do Bydgoszczy.