Egzekucja komornicza na Manhattanie

Egzekucję komorniczą myjni samochodowej, działającej na terenie szczecińskiego "Manhattanu", zaplanowano we wtorek. To decyzja dzierżawcy, czyli spółki zarządzającej targowiskiem.

Zdaniem Mirosława Wołosewicza, spółka "Manhattan" wpłaca miesięcznie do miasta - za ten teren - nieco ponad czterysta złotych. Z kolei spółka zarządzająca myjnią płaci za dzierżawę miesięcznie ponad cztery i pół tysiąca.



Radni Komisji do spraw Budownictwa i Mieszkalnictwa nie zamierzają interweniować w sprawie dzisiejszej egzekucji komorniczej gruntu, należącego do szczecińskiego "Manhattanu", na którym działa myjnia samochodowa.







- Nie możemy podważać prawomocnych wyroków sądowych - mówi członek komisji radny PiS Krzysztof Romianowski. - Jak uznał sąd wyrokiem prawomocnym, umowa została zawarta niezgodnie z prawem, więc my jako komisja merytoryczna Rady Miasta, Komisja Budownictwa, kompletnie nie jesteśmy tutaj stroną. Nie mamy jeszcze takich kompetencji dzisiaj, żeby anulować prawomocne wyroki sądów i myślę, że takich kompetencji nigdy mieć nie będziemy.



- To konflikt personalny i klub radnych OK Polska nie zamierza w tej sprawie podejmować jakichkolwiek decyzji - dodaje radny Piotr Kęsik. - To jest personalny konflikt między byłym zarządem a obecnym zarządem. Nie uczestniczymy w tego typu sytuacjach, nie interesuje nas to. Naszym celem jest jak najlepsze zarządzanie gruntami miejskimi.





Egzekucja komornicza terenu dzierżawionego przez właścicieli myjni zaplanowana jest na godzinę 10.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Podstawą prawną mają być prawomocne wyroki sądów dwóch instancji. - Stwierdziły one nieważność umowy zawartej między stronami - mówi radca prawny spółki „Manhattan” Katarzyna Dadańska. - Oba wyroki są wyrokami prawomocnymi. Na co oba sądy obu instancji zwróciły uwagę to przede wszystkim mało transparentny sposób zawarcia umowy.- Winę za taki stan prawny ponosi wyłącznie spółka "Manhattan" - uważa jeden ze współwłaścicieli myjni Mirosław Wołosewicz. - Teren, na którym leży myjnia, został wydzierżawiony przez spółkę "Manhattan" w 2003 roku. W uzasadnieniu wyroku jest to, że ewidentna wina leży po stronie spółki "Manhattan" poprzez złą reprezentację.