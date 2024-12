Noworoczne zmiany pod stargardzkimi wiaduktami - zarządca stawia weto

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Chcą zamknąć i ponownie otwierać wiadukty w Stargardzie, nie zgadza się na to zarządca drogi. Grupa Trakcja - wykonawca przebudowy stargardzkiego węzła kolejowego - informuje o ponownym otwarciu wiaduktu przy ulicy Pierwszej Brygady 30 grudnia, i zamknięciu tego dnia obiektu nad ulicą Bogusława.

Zbigniew Sowa, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych chce interweniować w tej sprawie u wykonawcy.



- Wskazaliśmy firmie, że jest to społecznie nieuzasadnione. Mieszkańcy wracają z urlopów czy z wyjazdów sylwestrowych i wprowadzanie takich dużych zmian może mieć złe skutki. Proponujemy, żeby wszelkie zmiany wprowadzić po 6 stycznia - mówi Sowa.



Zarządca drogi potwierdza, że są problemy z precyzyjnym ustaleniem harmonogramu zamknięć poszczególnych wiaduktów.



- To jest bardzo skomplikowana inwestycja, która zbliża się już do końca. Jest bardzo dużo podwykonawców, prace są od poniedziałku do niedzieli prowadzone i miejmy nadzieję, że będzie to ostatni rok inwestycji kolejowych w mieście Stargard - dodaje Sowa.



Przebudowany układ torowy razem z wiaduktami ma być gotowy jesienią przyszłego roku - trzy lata po formalnym terminie zakończenia inwestycji.