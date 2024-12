Chór Politechniki Morskiej w Filharmonii z muzyką Bożego Narodzenia

Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie. Fot. Hubert Grygielewicz

Powstał w Szczecinie 21 lat temu. Występuje z ogromnym powodzeniem po obu stronach globu. Dziś w Złotej Sali Filharmonii z orkiestrą szczecińskich symfoników zaśpiewa Chór Politechniki Morskiej założony i prowadzony przez Sylwię Fabiańczyk-Makuch.

Jestem bardzo szczęśliwa, że dyrektor Filharmonii Pan Przemysław Neumann zaproponował nam przedstawienie z orkiestrą znanego repertuaru kojarzonego ze Świętami Bożego Narodzenia - powiedziała dyrygentka zespołu, Sylwia Fabiańczyk-Makuch.



- Wykonamy dzieło Johna Williamsa - znakomitego kompozytora muzyki filmowej, „Three Holiday Songs” z obrazu „Kevin sam w domu”. Mamy nadzieję, że wprowadzimy do Państwa domów odrobinę tego świątecznego, wspaniałego nastroju - uzupełniła.



Będzie też słynna baśń o bitwie między Dziadkiem a Królem Myszy - dodała dyrygentka.



- Przedstawimy fragmenty z baletu „Dziadek do orzechów” Piotra Czajkowskiego. Tu wystąpi skład żeński chóru. Wszystkie teatry na świecie wystawiły to dzieło. Zawsze publiczność dopisuje i zawsze jest niezwykle oklaskiwane. Myślę, że tym razem będzie identycznie - podsumowała prof. Sylwia Fabiańczyk-Makuch.



Początek koncertu o godzinie 19.



Program

• Piotr Czajkowski - Dziadek do orzechów, akt I

• Victor Hely-Hutchinson - Carol Symphony

• John Williams - „Three Holiday Songs” z filmu „Kevin sam w domu”



Wykonawcy

• Orkiestra Symfoniczna Filharmonii w Szczecinie

• Chór Politechniki Morskiej w Szczecinie

• Sylwia Fabiańczyk-Makuch - przygotowanie chóru

• Przemysław Neumann - dyrygent