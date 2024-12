RPO: dymisja ministra Wieczorka nie kończy sprawy sygnalistki z US

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się do Ministerstwa Nauki o dokumentację dotyczącą sygnalistki zgłaszającej nieprawidłowości na Uniwersytecie Szczecińskim. Marcin Wiącek zaznaczył, że dymisja ministra Dariusza Wieczorka nie kończy sprawy, bowiem okoliczności ujawnienia danych osobowych muszą zostać wyjaśnione.

W tym tygodniu natomiast media poinformowały o fałszywych oświadczeniach majątkowych ministra nauki. Dariusz Wieczorek nie wpisał w oświadczeniu majątkowym dwuhektarowej działki oraz wartego kilkadziesiąt tysięcy złotych miejsca garażowego.





Edycja tekstu: Michał Król



Powiedział, że w chwili zgłaszania nieprawidłowości na uczelni nie obowiązywały przepisy o sygnalistach. Mimo to osoba zgłaszająca mogła oczekiwać zachowania anonimowości. Rzecznik Praw Obywatelskich przypomniał, że od 25 grudnia będą obowiązywać nowe przepisy o sygnalistach. Dają one większą ochronę osobom zgłaszającym nieprawidłowości. Zgłoszenia będzie można również kierować do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.W czwartek do dymisji podał się minister nauki Dariusz Wieczorek. Ma to związek z ujawnieniem danych sygnalistki na Uniwersytecie Szczecińskim. O sprawie stało się głośno po publikacji Wirtualnej Polski. Portal opisał, że Dariusz Wieczorek ujawnił dane szefowej związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim, która poinformowała go o nieprawidłowościach, do których w jej ocenie dochodzi na uczelni.