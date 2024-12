Osoby z niepełnosprawnością pojadą autobusami w Stargardzie za darmo

Źródło: Urząd Miejski w Stargardzie

Darmowy przejazd autobusami MPK w Stargardzie będzie przysługiwał wszystkim pasażerom o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Tak zdecydowali miejscy radni.

Komunalny przewoźnik szacuje, że z nowej ulgi może skorzystać około 400 osób. Katarzyna Grzesiak z Urzędu Miejskiego podkreśla, że to duże udogodnienie w dojazdach na zabiegi rehabilitacyjne lub do pracy.



- Chodzi o osoby, które mają orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. To zmiana dlatego, że do tej pory za darmo jeździły takie osoby do 24 roku życia, a teraz zgodnie z decyzją radnych Rady Miejskiej, takie bezpłatne przejazdy będą dostępne dla wszystkich, niezależnie od wieku - mówi Grzesiak.



Nowa ulga w cenniku MPK może kosztować 72 tys. zł rocznie.