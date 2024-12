Zacznij od Bacha, a może bardziej od rozmowy z nim w Teatrze Kameralnym [ZDJĘCIA]

Młody muzyk, męcząc się nad zadaniem domowym z harmonii, nawiązuje rozmowę z Janem Sebastianem Bachem, który zdradza mu tajemnice swojego życia i twórczości. To temat przewodni spektaklu na pograniczu teatru i koncertu "Dialog z Kompozytorami".





W szczecińskim teatrze kameralnym można było wysłuchać największych dzieł muzyki klasycznej w wykonaniu dwójki młodych artystów Izabeli Voropciuc i Armanda Witolda.- Jest to spektakl na pewno o wydźwięku edukacyjnym, pedagogicznym, który ma za zadanie obudzić wyobraźnię młodego słuchacza, młodego widza, przybliżyć, można powiedzieć, największe przeboje muzyki klasycznej - mówi Patrycja Fessard, dramaturg i muzykolog.- Troszeczkę to inspiruje młodych ludzi. Dowiedzą się, że Chopin był ze Stalowej Woli, że kochał Warszawę, że chciałby tam wrócić. Jest to podane w takim dialogu, jakby aktorskie scenki, to czasami głębiej zapadnie w pamięć - mówi Michał Janicki, kierownik artystyczny Teatru Kameralnego.Reżyserem spektaklu był Michał Janicki. Spektakl był realizacją stypendium Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego.