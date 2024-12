Monodram "Hrabiny przodem" dalej cieszy się popularnością

To teksty jednocześnie ważne, zabawne i nadal cieszące się olbrzymim powodzeniem. Bilety na Hrabiny przodem - monodram w wykonaniu Olgi Adamskiej - wciąż rozchodzą się w mgnieniu oka.

Tekst na podstawie felietonów Anny Ołów Wachowicz cieszy się niesłabnącą popularnością, bo o rzeczach istotnych mówi w lekki i dowcipny sposób - mówiła Adamska w Rozmowie pod krawatem.- Jest to coś, co powstało z potrzeby naszego serca z potrzeby emocji naszych. Chcę tu powiedzieć o kobietach 50 plus, tematów, które uważam, są dla nas ważne, a wszystko podane w formie dodającej otuchy - mówi Adamska.Tekstów Anny Ołów Wachowicz interpretowanych przez Olgę Adamską można wysłuchać również na naszej stronie radioszczecin.pl. Monologi "My Hrabiny" emitowaliśmy w ostatnie wakacje.