Petardy i fajerwerki. Straż Miejska instruuje

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Są widowiskowe i głośne, zakłócają sen u dzieci, powodują panikę u zwierząt, zanieczyszczają środowisko i niewłaściwie użyte mogą prowadzić do kalectwa - mowa o fajerwerkach.

Odpalając petardy w noc sylwestrową zachowajmy rozsądek przypomina rzeczniczka prasowa Joanna Wojtach ze szczecińskiej Straży Miejskiej.



- Głównie starsi ludzie skarżą się na to; wystrzały petard pod ich oknami, to nie jest miły dla nich dźwięk. Cierpią też ich zwierzęta. Szanujmy się nawzajem, jeśli już musimy używać fajerwerków, to noc sylwestrowa jest najlepszym momentem - wskazała.



Polskie prawo zezwala na korzystania z fajerwerków w przestrzeni publicznej w Sylwestra i w Nowy Rok - informuje Wojtach.



- Ci, którzy jednak zdecydują się używać petard i fajerwerków muszą pamiętać o tym, że może znaleźć się osoba, której to będzie przeszkadzać i zgłosi to do Straży Miejskiej. I tylko na tej podstawie możemy podjąć działania - podkreśliła.



Wcześniejsze świętowanie czy niewłaściwe użycie materiałów pirotechnicznych może skutkować nałożeniem mandatu wysokości od 100 do 500 złotych.



Edycja tekstu: Jacek Rujna