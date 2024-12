Rok 2024 w Kościele na Pomorzu Zachodnim

Początek obchodów jubileuszu 900-lecia Pomorskiej Misji Ewangelizacyjnej św. Ottona z Bambergu i ingres nowego metropolity to dwa najważniejsze wydarzenia mijającego roku w Kościele na Pomorzu Zachodnim.

Podsumowanie roku w Kościele w niedzielnej audycji "Religia na fali"





Edycja tekstu: Jacek Rujna



Uroczystości, które od maja odbywają się w archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej pozwalają przypomnieć efekty działania niemieckiego biskupa w XII wieku. Z kolei po wakacjach poznaliśmy nazwisko osoby, która od października prowadzi Kościół nad Odrą i Bałtykiem.Podczas majowej mszy św. administrator apostolski archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej biskup Zbigniew Zieliński w kazaniu mówił o misji św. Ottona z Bambergu.- Misję scharakteryzowano następująco: nawrócenie pogan i ich chrzest, budowa i konsekracja kościołów dla nowo ochrzczonych i wdrożenie w życie społeczne zasad chrześcijańskich. Podano także liczbę ochrzczonych: 22 tysiące 165 osób. Liczba wybudowanych kościołów - 11, w dziewięciu miastach - mówił bp Zieliński.Obchody jubileuszowe potrwają do czerwca przyszłego roku.We wrześniu papież Franciszek mianował arcybiskupem szczecińsko-kamieńskim dotychczasowego biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla. Jego poprzednik, abp Andrzej Dzięga, zrezygnował z funkcji w lutym. Jak podała w komunikacie Nuncjatura Apostolska, decyzje "zostały podjęte w następstwie dochodzenia prowadzonego z ramienia Stolicy Apostolskiej w sprawie zarządzania diecezją, a w szczególności zaniedbań, o których mowa w dokumencie papieskim Vos estis lux mundi", który opisuje procedury przeciwdziałania zjawisku przestępstw seksualnych w Kościele Katolickim wobec osób małoletnich oraz bezbronnych.Abp Śmigiel podczas ingresu powiedział w homilii:- Towarzyszą mi dziś radość, respekt wobec zadań, które podejmuje oraz pokora w stosunku do historii archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Św. Jan Paweł II w Szczecinie w 1987 roku powiedział: "Dbajcie o ludzi, służcie ziemi szczecińskiej, bo to wielki skarb". Też przyjmuję tę posługę jako skarb i zadanie - mówił abp Wiesław Śmigiel.Arcybiskup Wiesław Śmigiel ma 55 lat i jest doktorem habilitowanym nauk teologicznych.