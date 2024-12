Stary dzwoń ponownie zaśpiewa [ZDJĘCIA]

Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin] Fot. Marek Synowiecki [Radio Szczecin]

Milczał przez blisko trzy dekady, ale znów będzie można go usłyszeć - w najbliższą niedzielę. Liczący ponad 560 lat jeden z największych dzwonów w regionie odezwie się z wieży kościoła św. Jana w Stargardzie.

Remont konstrukcji zawieszenia dzwonu kosztował 400 tys. zł. Dofinansowanie na ten cel miasto dostało z rządowego programu odbudowy zabytków.



Uroczyste wybudzenie dzwonu nastąpi w pierwszą niedzielę nowego roku. Marcin Majewski, dyrektor stargardzkiego muzeum informuje, że prace remontowe wymagały szczególnej uwagi.



- Zasadne tutaj było zajęcie się jarzmem, czyli tym drewnianym ramieniem, na którym dzwon został zawieszony i leże, które umożliwia wprawianie dzwonu w ruch. Trzeba było zobaczyć, jak zawieszone jest serce, ponieważ ono też niemało waży - dodaje Majewski.



Grzegorz Kłyszcz, właściciel specjalistycznej firmy ze Śląska, która podjęła się renowacji podkreśla, że było to wyjątkowe zlecenie.



- Dokonaliśmy dokładnych pomiarów dzwonu, to ponad 4,5 tony. Trzeba było wykonać specjalny metalowy stelaż, aby bezpiecznie ten dzwon posadowić - dodaje Kłyszcz.



Dzwon razem z dwoma mniejszymi odezwie się w niedzielne południe. Będzie to kulminacyjny punkt uroczystości z udziałem mieszkańców, władz miasta i duchowieństwa- na czele z arcybiskupem metropolitą szczecińsko- kamieńskim.