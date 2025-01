Kołobrzeg większy o 122 hektary. Będą inwestycje

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Kołobrzeg powiększył swoje granice. Wraz z początkiem 2025 roku do miasta przyłączone zostały nowe tereny.

Chodzi dokładnie o 122 hektary gruntów w Korzyścienku położonym dotychczas w wiejskiej gminie Kołobrzeg. Od 1 stycznia działki te należą już do miasta, a prezydent Anna Mieczkowska zapowiada, że w tym miejscu powstanie strefa aktywności gospodarczej.



- Będą mogły tam się rozwijać inne branże, nie tylko te związane z turystyką uzdrowiskową czy wypoczynkową - zapowiedziała.



Mieszkańcy liczą na to, że zapowiedzi władz zostaną zrealizowane.



- Powiększyliśmy teren miasta, będą tereny inwestycyjne. - To bardzo fajnie, ze powstaną jakieś wielkie fabryki. Władze muszą trochę chodzić, żeby przyciągnąć nowych inwestorów - oceniali.



Zanim jednak w Korzyścienku powstanie strefa ekonomiczna miasto musi wprowadzić zmiany w planie zagospodarowania i uzbroić teren.



Na uwagę zasługuje fakt, że wraz z nowymi granicami Kołobrzeg pozyskał dokładnie jednego nowego mieszkańca.



