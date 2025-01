Wstydliwy problem w Szczecinie. "Czynsze są okropne. Nie wiem, za co tu płacić" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie trzy tysiące szczecińskich lokali wciąż nie ma toalety. Ratunkiem są m.in. łazienki na półpiętrach lub poza budynkiem.

Na remonty toalet w tym roku miasto przeznaczy około 10 milionów, co pozwoli zrobić 204 łazienki. Miasto zachęca do skorzystania z 90 procent dofinansowania w ramach Programu Małych Ulepszeń, który umożliwia lokatorom samodzielne zbudowanie łazienki w mieszkaniu.





Od 2018 roku miasto wydało ponad 40 milionów złotych na wykonanie 1700 łazienek w lokalach mieszkalnych. Rocznie jest to około 250 toalet, jednak wciąż są miejsca w centrum Szczecina, gdzie toaleta na półpiętrze to codzienność.- Ja mam wejść do takiej toalety? Przecież to jest okropne. Przecież ja się nie zmieszczę w tej toalecie. Zobacz pan, nic nie robią. Kompletnie nic. Widział pan te dziury koło rury? I tu korzysta kilkanaście osób. Powiedzieli, że nie mają pieniędzy na to, ale czynsze są okropne. Nie wiem, za co tu płacić - Takie obskurne. Gdzie się schować? Trzeba drzwi zostawić otwarte - mówią mieszkańcy.- Mam nadzieję, że do końca tej kadencji zbliżymy się do rozwiązania tego problemu - mówi szczeciński radny Andrzej Radziwimowicz. - Zawsze można by było powiedzieć, że mogłoby być lepiej. Są postępy przez te ostatnie lata. 1700 lokali zostało wyposażonych w łazienki. Papierkiem lakmusowym będzie ta kadencja. Chciałbym, żebyśmy się zbliżyli do rozwiązania tego wstydliwego problemu, który trawi tak naprawdę Śródmieście. Nie tylko Śródmieście, też północne dzielnice Szczecina.