Znamy szczegóły finału WOŚP w Szczecinie

Prezes WOŚP Jerzy Owsiak. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin/Archiwum]

Bicie rekordu w wiosłowaniu, a do wylicytowania: flaga Polski i konstytucja z podpisem obecnego marszałka Sejmu albo przejazd zabytkowym Stoewerem ulicami Szczecina.

To w ramach trzydziestego trzeciego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Trwają już przygotowania.



Mieszkańców miasta i regionu zaprosi między innymi Klinika Pediatrii i Hemato-Onkologii Dziecięcej w szpitalu przy Unii Lubelskiej - opowiada lekarka Weronika Pawlik.



- Mamy pediatrów, hematologów, reumatologów, urologów, którzy będą wykonywać USG jąder. Dla dzieciaków mamy pobrania krwi, ale też loterie fantowe, kąciki dziecięce, koncerty, licytacje. Będzie się działo... - zachęca Pawlik.



Wolontariusze z puszkami pojawią się na tydzień przed oficjalnym finałem WOŚP-u podczas bicia rekordu w wiosłowaniu - mówi szefowa sztabu w centrum Mistrzostwa Sportowego w Szczecinie Adriana Sztuk.



- Rozstawione są ergometry w centrum handlowym Galaxy. Mieszkańcy Szczecina i zorganizowane grupy wiosłują, aby jak najwięcej osób wiosłowało. No i żeby ta odległość była jak najdłuższa - tłumaczy Sztuk.



W Szczecinie zarejestrowanych jest dziewięć sztabów i blisko 120 tysięcy wolontariuszy. Wielki Finał odbędzie się 26 stycznia. W tym roku pieniądze zbierane są dla onkologii i hematologii dziecięcej.



Nie wiadomo jeszcze, gdzie rozbłyśnie tradycyjne Światełko do Nieba, kończące finał - najprawdopodobniej będzie to na Łasztowni.



