Mamy rekordowy rok polskich portów, czyli pół miliarda na plusie - to informacja przekazana przez wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewkę.

Edycja tekstu: Michał Król

Chodzi o zyski za ubiegłe dwanaście miesięcy przeładunków portów w Gdańsku, Gdyni oraz Szczecinie i Świnoujściu. Tylko w naszym regionie osiągnęły one kwotę prawie 150 milionów złotych, co stanowi wzrost o 23% do roku 2023. Finansowy rok na plusie zamknęły również porty w Gdańsku i Gdyni.W ubiegłym roku kluczowe dla polskiej gospodarki porty przeładowały ponad 125 milionów ton towarów.