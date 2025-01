Liga Ochrony Przyrody zakończyła działalność w Szczecinie [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Po 70 latach Liga Ochrony Przyrody zamknęła okręg w Szczecinie. Stowarzyszenie działające od 1954 roku w stolicy Pomorza Zachodniego z dniem 31 grudnia ubiegłego roku zostało zlikwidowane.

Kiedyś bycie członkiem Ligi było traktowane jako wyróżnienie - mówią mieszkańcy.



- To była organizacja dla dzieci i młodzieży, która zajmowała się promocją ochrony przyrody, jak sama nazwa wskazuje. Dzieci chodziły do lasu, po parkach, sprzątały i mówiły: "wszystko dla dobra przyrody". - Słyszałem o tym. Ja jestem rok 1990. Staram się segregować śmieci tak, jak robią to w Niemczech. Uważam, że mają doskonałe systemy i powinniśmy ich naśladować w tej sprawie. - Nie znam. Wiadomo, że są ruchy ochrony przyrody, ale ja nic o tej lidze nie słyszałam. - Edukacja dzieci przede wszystkim. - Liga chroniąca przyrodę. Jeszcze z dzieciństwa pamiętam, jak należałam do Ligi. Były różne akcje, szkółki leśne, jakieś sprzątanie parku, cmentarzy. Wesoło było - mówili.



Liga Ochrony Przyrody zrzesza około 35 tys. członków w całej Polsce. Organizacja została założona 9 stycznia 1928 roku i obchodzi dziś swoje 97. urodziny.