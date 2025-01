Praca szuka człowieka. I ty możesz zostać strażnikiem

W Straży Miejskiej w Szczecinie pracuje niespełna 140 osób - w tym pracowników administracyjnych. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Do piątku trwa rekrutacja do Straży Miejskiej w Szczecinie.

Kandydat musi mieć ukończone 21 lat, wykształcenie przynajmniej średnie i prawo jazdy kategorii B. Na początek możemy liczyć na benefity i prawie 5 tysięcy złotych brutto.



- Jeśli ktoś się legitymuje stażem pracy, to oczywiście dodatkowe procenty są do tego doliczane, maksymalnie 20 proc. Oczywiście oferujemy pełen pakiet socjalny od bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską, poprzez nagrodę roczną - podkreśla rzeczniczka Straży Miejskiej, Joanna Wojtach.



Poszukiwani są ludzie, którzy chcą pracować na rzecz miasta.



- Którzy nie boją się pracy, która jest dosyć ryzykowna, czasami obciążona stresem. To na pewno. Ale też to praca dająca dużo satysfakcji, bo to praca na rzecz drugiego człowieka - dodaje Wojtach.



W Straży Miejskiej w Szczecinie pracuje niespełna 140 osób - w tym pracownicy administracyjni.



Edycja tekstu: Jacek Rujna