Warto wrzucić warzywa na talerz - świętujemy Dzień Wegetarian

Świętujemy Dzień Wegetarian - z tej okazji spytaliśmy dietetyka klinicznego, Annę Musiał, o to, jak wprowadzić zasady tej diety tak, by służyły naszemu zdrowiu, zaczynając od niedoborów, których można się spodziewać.

- Osoby na diecie wegetariańskiej, które eliminują mięso, mają większe ryzyko wystąpienia niedoborów, czy to witaminy B12, czy to na przykład żelaza. Tutaj możemy też zwrócić uwagę na cynk, witaminę A i kwasy omega-3 - tłumaczy Musiał.Dlatego zalecane się okresowe badania, w których zawiera się oznaczenie witaminy B12, morfologia podstawowa, gdzie ważny jest parametr hemoglobiny, a do tego poziom ferrytyny i żelaza w surowicy.Na tej podstawie można pomyśleć o potrzebnych zmianach w diecie lub skonsultować suplementację ze specjalistą.Warto też wspierać wchłanialność żelaza pochodzenia roślinnego, dbając o dobry stan układu pokarmowego, a także łącząc je ze źródłami witaminy C.Są także pozytywne aspekty diety wegetariańskiej, które wszyscy możemy włączyć do naszego jadłospisu.- Dużo białek roślinnych, prebiotyki, strączki - fitoestrogeny, które są między innymi w nich zawarte. Różnorodność produktów pochodzenia roślinnego, czyli orzechy, nasiona, pestki, różnorodne kasze - wylicza Musiał.Zaleca się spożywanie powyżej 30 produktów pochodzenia roślinnego w ciągu tygodnia.