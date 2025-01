"Stargardzkie kolędowanie" w Kolegiacie

Do udziału w "Stargardzkim kolędowaniu" w Kolegiacie Najświętszej Marii Panny Królowej Świata zapraszają muzycy Orkiestry Dętej Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



W gotyckich murach świątyni zabrzmią kolędy i pastorałki, w interpretacji młodych instrumentalistów wspomaganych przez zawodowych muzyków.Ks. Janusz Posadzy, proboszcz kolegiackiej parafii informuje, że w takim składzie profesjonalni muzycy i amatorzy spotkają się po raz pierwszy. - Zostali zaproszeni artyści z Opery Szczecińskiej, Filharmonii Szczecińskiej, Opery na Zamku, także stargardzcy artyści. Kolędy w różnych interpretacjach i kolorycie muzycznym. Będzie to nasze wielkie święto - podkreśla ks. Posadzy.Mirosław Rybkowski, założyciel orkiestry ośrodka socjoterapii zapewnia, że przygotowano wyjątkowy repertuar. - Nie piosenki świąteczne, jak w centrach handlowych. Nasze dzieci grające w orkiestrze pokażą na co je stać. Poprosiliśmy do współpracy instrumentalistów z Opery i Filharmonii. Będzie grało około 70 muzyków.Dwugodzinny koncert rozpocznie się o 16.