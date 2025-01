IMGW ostrzega przed opadami marznącymi

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał we wtorek ostrzeżenia II stopnia prawie dla całego kraju przed marznącymi opadami i gołoledzią; nie obejmują one tylko części woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. W strefie nadmorskiej wystąpi silny wiatr, w porywach nawet do 75 km/h.



#IMGWCMM Model #SPT: Rodzaj opadu na 2 godz. + analiza 2 godz. wstecz. pic.twitter.com/CgUs7vTWJb — IMGW-PIB Centrum Modelowania Meteorologicznego (@IMGW_CMM) January 14, 2025 🌧️W prognozie zagrożeń meteo na kolejne 4 dni pojawiły się bardzo niebezpieczne opady marznącego deszczu powodujące gołoledź⚠️. Na drogach będzie niezwykle ślisko a warstwa lodu pokrywającego teren może być dosyć spora.

➡️Wydane zostaną ostrzeżenia nawet 2 stopnia🟠.#IMGW pic.twitter.com/HOS7j8sbJB — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) January 13, 2025 Alertami objęto również powiaty miechowicki i olkuski w woj. małopolskim; pow. niżański, stalowowolski i tarnobrzeski w woj. podkarpackim, oraz przeważającą część woj. śląskiego, z wyjątkiem powiatów na południu województwa.



Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozowane są słabe, a okresami umiarkowane opady marznącego deszczu lub mżawki, które spowodują gołoledź - wynika z komunikatu. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oszacowano na ok. 80 proc.; mają się zakończyć do godz. 19 w środę.



Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.



IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem w strefie nadmorskiej, dot. to pow. w woj. pomorskim: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego, a Zachodniopomorskim: pow. sławieńskiego.



W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni - wskazało IMGW.



Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Edycja tekstu: Jacek Rujna



Ostrzeżeniami II stopnia przed marznącymi opadami objęto w całości województwa: zachodniopomorskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, podlaskie, mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie, świętokrzyskie i lubelskie.Alertami objęto również powiaty miechowicki i olkuski w woj. małopolskim; pow. niżański, stalowowolski i tarnobrzeski w woj. podkarpackim, oraz przeważającą część woj. śląskiego, z wyjątkiem powiatów na południu województwa.Na terenach objętych ostrzeżeniami prognozowane są słabe, a okresami umiarkowane opady marznącego deszczu lub mżawki, które spowodują gołoledź - wynika z komunikatu. Prawdopodobieństwo ich wystąpienia oszacowano na ok. 80 proc.; mają się zakończyć do godz. 19 w środę.Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Zalecana jest duża ostrożność i przestrzeganie wszystkich zaleceń wydanych przez służby ratownicze w sytuacji zagrożenia.IMGW ostrzega też przed silnym wiatrem w strefie nadmorskiej, dot. to pow. w woj. pomorskim: puckiego, wejherowskiego, lęborskiego i słupskiego, a Zachodniopomorskim: pow. sławieńskiego.W strefie nadmorskiej wystąpi dość silny i silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, południowo-zachodni i zachodni - wskazało IMGW.