Co dalej z drogą S3 nad morze? "Chodzi o pieniądze"

S3 nad morze to strategiczna droga i trwają negocjacje z wykonawcami. Ich efektem ma być dokończenie inwestycji, by była gotowa przed wakacjami - zapewniał gość "Rozmowy pod krawatem" wicewojewoda zachodniopomorski Bartosz Brożyński.

Powtórka całości na antenie o północy.





Trwają rozmowy między wykonawcami i podwykonawcami, ale sama droga jest praktycznie na ukończeniu - przekonywał Bartosz Brożyński.- Chodzi o pieniądze. Rzeczywiście pojawia się gdzieś tam temat waloryzacji wynagrodzenia, natomiast monitorujemy tę sprawę. Wierzymy, że to konsorcjum, które się zawiązało, dokończy tę inwestycję, żebyśmy mogli już w wakacje cieszyć się z tego pełnego odcinka drogi S3 - mówił wicewojewoda zachodniopomorski.Na dzień przed startem kampanii przed wyborami prezydenckimi "Rozmowa pod krawatem" zeszła także do polityki. Przed nami ostra kampania, o czym już świadczą chociażby wpisy byłego ministra gospodarki morskiej w sprawie szczecińskiego portu, czy szczucie na Jurka Owsiaka - oceniał Bartosz Brożyński.- Obserwujemy to, co się dzieje w tej tubie propagandowej. Mam tutaj na myśli jedną z telewizji, która bardzo wspiera kampanię Karola Nawrockiego. Ten hejt, który się wylewa każdego dnia, jest czymś obrzydliwym - mówił wicewojewoda zachodniopomorski.Z Bartoszem Brożyńskim rozmawialiśmy także m.in. o cofce na Bałtyku i działaniach sztabu kryzysowego wojewody , a także o weekendowym wypadku autokaru jadącego z Berlina do Szczecina.