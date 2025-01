Premiera Kroniki Szczecina [ZDJĘCIA]

Bezpieczeństwo miasta i mieszkańców motywem przewodnim najnowszego wydania Kroniki Szczecina. Książka we wtorek miała swoją premierę i dotyczy 2023 roku.



Od kilku tygodni wszystkie poprzednie numery „Kroniki” z przeszło 40-letniej historii są dostępne na stronie internetowej





- Najnowsze wydanie zawiera różnorodne teksty podzielone na kilka działów - mówi Michał Siedziako, współredaktor Kroniki Szczecina z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. - Kronika Szczecina jest wydawnictwem o charakterze popularno-naukowym. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych kondycją miasta, losami miasta, a także jego historią. Wszystkim tym, co się w mieście dzieje. Wszystkim, co jest ze Szczecinem związane.- Każdy tom ma swój motyw przewodni. W przypadku Kroniki Szczecina dotyczącej 2023 roku skupiliśmy się na bezpieczeństwie i zagrożeniach - dodaje Tomasz Czapiewski, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. - Skupiamy się na bardzo konkretnych zagrożeniach, na przykład kwestiach energetycznych, na przykład kwestiach statystyk przestępczości, kwestiach przygotowania służb mundurowych. Szczecinianie czują się generalnie w swoim mieście bezpiecznie i nasze badania, nasze obserwacje to potwierdzają, ale na pewno nie powinno prowadzić do samozadowolenia, że możemy być bezczynni, czy mało ostrożni, czy czujni.