Poprowadź poranek z Gowinem i Bochnem w Radiu Szczecin! Weź udział w licytacji WOŚP [WIDEO]

Radio Szczecin gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. I to od rana. Proponujemy Wam współprowadzenie porannego programu razem z Bochnem i Gowinem.

Program "Radio Szczecin na Dzień Dobry" rozpoczyna się codziennie o godzinie 6.









W pakiecie dostaniecie wczesną pobudkę, kawę, nieco absurdu i podpatrywanie radiowego warsztatu od kuchni.już się rozpoczęła.- Wylicytujcie poranek z Radiem Szczecin i zagracie go z tego miejsca. Będę ja. Będzie też stety czy niestety Gowin - zachęca Robert Bochenko.- Bierzcie udział w licytacji. To oczywiście nie chodzi o pieniądze na nas, tylko na dzieci. Gwarantujemy np. kawę - mówi Jarek Gowin.- I nasze towarzystwo. Usłyszy was cały Szczecin i całe Pomorze Zachodnie. No to siema - zaprasza Bochenko.