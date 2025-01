Seniorka przegrała kilkanaście tysięcy złotych w nielegalnej grze hazardowej

Seniorka dała się namówić na grę w trzy kubki - przegrała 13 tysięcy złotych.

Edycja tekstu: Michał Król

Do zdarzenia doszło na kołobrzeskiej promenadzie. To tu 79-latka zauważyła grupę mężczyzn grających w trzy kubki. Zachęcona propozycją na szybki zarobek weszła do gry i przegrała posiadane przy sobie pieniądze. Wówczas udała się do bankomatu, by wypłacić banknoty i spróbować się odegrać. Łącznie kobieta przegrała jednak 13 tysięcy złotych. Już po zdarzeniu zgłosiła się do kołobrzeskiej komendy policji.Policjanci apelują, by nie brać udziału w podobnych nielegalnych grach hazardowych. W miejscowych hotelach zostawiają specjalne ulotki informacyjne, organizują także spotkania prewencyjne.Zatrzymywanie i karanie organizatorów gry w trzy kubki nie odstrasza kolejnych, którzy w ten sposób wzbogacają się głównie na turystach.