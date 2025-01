Łobez. Udaremniona akcja pedofilska

Śledztwo doprowadziło do ustalenia miejsca zamieszkania mężczyzny oraz jego tożsamości. źródło: https://pixabay.com/pl/1866784/Pexels/CC0 - domena publiczna

Wysyłał treści pornograficzne i składał seksualne propozycje - to obywatel Republiki Tunezyjskiej.

Mężczyzna nawiązał kontakt - przez Facebook - z osobą podającą się za 12-letnią Zosię J. Nie wiedział, że konto było fałszywe, a obsługuje je dorosła wolontariuszka jednej z fundacji, która wcieliła się w rolę tzw. wabika.



Mężczyzna, z konta o nazwie "Michał Z". zaczął wysyłać do "12-latki" "gify" oraz filmy o treści pornograficznej.



Osoba obsługująca konto "Zosi J." poinformowała "Michała Z.", że jest dzieckiem i ma 12 lat.

Mimo to mężczyzna namawiał ją na spotkanie w celach seksualnych. W zamian za spotkanie proponował pieniądze lub zakup nowego telefonu.



Śledztwo doprowadziło do ustalenia miejsca zamieszkania mężczyzny oraz jego tożsamości.



Sprawca został zatrzymany przez funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łobzie. Prokurator uzgodnił z nim warunki dobrowolnego poddania się karze. To osiem miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata.



Podejrzany obywatel Republiki Tunezyjskiej dotychczas nie był karany w Polsce ani w innych krajach Unii Europejskiej.