Kołobrzeg przygotowuje się na nowe wytyczne UE

Kołobrzeg przygotowuje się do wprowadzenia kontenerów służących do segregacji kolejnej frakcji odpadów. Chodzi o tekstylia, które zgodnie z nowymi wytycznymi, nie mogą już trafiać do pojemnika z odpadami zmieszanymi.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski



Zmiany w segregacji odpadów to efekt regulacji nałożonych wraz z początkiem 2025 roku przez Unię Europejską. Samorządy muszą umożliwić mieszkańcom oddanie tekstyliów do osobnego pojemnika.Władze Kołobrzegu zaproponowały, że ustawią na ulicach miasta kontenery na starą odzież. Choć już wiemy, że nie staną one na każdym podwórku, to Michał Kujaczyński, rzecznik miejscowego urzędu miasta przekonuje, że to rozwiązanie znacznie bardziej praktyczne niż konieczność wizyty w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.- 39 pojemników, one będą rozrzucone po mieście, będą na różnych dzielnicach, tak aby były względnie blisko każdego osiedla i każdej ulicy. Będą one oznakowane. Będzie wyraźnie widać, że to są właśnie pojemniki na tekstylia - tłumaczy Kujaczyński.